Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-26T10:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Опубликовано видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в подмосковном Раменском. Злоумышленник прямо на детской площадке, на глазах у дочки и племянника 25-летней Натальи зарезал ее.

- С целью задержания злоумышленника был введен план «перехват». В кратчайшие сроки полицейские установили место нахождения предполагаемого преступника и обнаружили в Ногинске арендованную машину, на которой он скрылся с места происшествия, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Обнаружили злоумышленника сотрудники ДПС. Они заметили мужчину, который подходил под описание в ориентировке. Дополнительное подозрение вызвала одежда. Она была вывернута наизнанку. При досмотре у него нашли охотничий нож, испачканный чем-то бурым. Предположительно кровью. В квартире злоумышленника также найдены два металлических ножа и следы бурого цвета. У задержанного уже есть судимость за ношение оружия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/722403" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в убийстве молодой матери в Раменском.

ИСТОЧНИК KP.RU