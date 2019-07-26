Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
Опубликовано видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в подмосковном Раменском. Злоумышленник прямо на детской площадке, на глазах у дочки и племянника 25-летней Натальи зарезал ее.
- С целью задержания злоумышленника был введен план «перехват». В кратчайшие сроки полицейские установили место нахождения предполагаемого преступника и обнаружили в Ногинске арендованную машину, на которой он скрылся с места происшествия, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обнаружили злоумышленника сотрудники ДПС. Они заметили мужчину, который подходил под описание в ориентировке. Дополнительное подозрение вызвала одежда. Она была вывернута наизнанку. При досмотре у него нашли охотничий нож, испачканный чем-то бурым. Предположительно кровью. В квартире злоумышленника также найдены два металлических ножа и следы бурого цвета. У задержанного уже есть судимость за ношение оружия.
Задержание подозреваемого в убийстве молодой матери в Раменском.
ИСТОЧНИК KP.RU