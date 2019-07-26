Знаменитый русский ученый сломала ногу в московском метро, упав с лестницы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-26T12:00:05+03:00

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Сегодня, 26 июля в московском метрополитене пострадала знаменитый ученый-филолог Наталья Корниенко. 66-летняя женщина упала с лестницы в переходе станции Коньково. Согласно источнику kp.ru в правоохранительных органах, у Корниенко сломана голень, она находится в районном травмпункте.

Наталья Васильевна Корниенко — один из крупнейших филологов в мире, член-корреспондент РАН и главный в мире исследователь русской литературы первой половины 20 века. Наталья Васильевна — человек, единолично подаривший миру творчество Андрея Платонова, разобрав все его рукописи письма и дневники, очищая их от цензуры и редактуры. Все оригинальные тексты, важные комментарии, научные издания работ и исследования творчества вышли из под ее пера.

Накануне также появилось видео инцидента в Екатеринбургской подземке. На станции «Чкаловская» ребенок, заигравшийся в планшет, упал на рельсы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU