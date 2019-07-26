В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-26T12:38:00+03:00

В операции участвует кинологи с поисковыми собаками и вертолетный наряд Фото: REUTERS

В операции участвует кинологи с поисковыми собаками и вертолетный наряд

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С утра пятницы, 26 июля, полицейские Мюнхена начали поиск двух исчезнувших россиянок - матери и дочери. Правоохранительные органы Германии считают, что они были убиты.

В поисковой операции участвуют 150 полицейских, кинологи с поисковыми собаками, также задействован вертолетный наряд.

«У нас есть указания следствия на то, что тела могут быть обнаружены в Перлахском лесу. Есть свидетельства», - передает немецкое издание Bild слова представителя полиции Мюнхена Михаэль Риляйн.

Сообщается, что поиски затруднены в связи с высокими температурами в Баварии. Столбики термометра днем показывают 35 градусов и тепловой датчик вертолета может передавать точные данные.

Напомним, 18 июля российское посольство в Берлине сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки: 41-летнея Марии и ее дочь 16-летняя Татьяна. 22 июля полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к исчезновению матери и дочери. Арестован был муж пропавшей Марии

ИСТОЧНИК KP.RU