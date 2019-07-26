2019-07-26T12:38:00+03:00
Происшествия

В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок

В операции участвует кинологи с поисковыми собаками и вертолетный наряд
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В операции участвует кинологи с поисковыми собаками и вертолетный нарядВ операции участвует кинологи с поисковыми собаками и вертолетный нарядФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С утра пятницы, 26 июля, полицейские Мюнхена начали поиск двух исчезнувших россиянок - матери и дочери. Правоохранительные органы Германии считают, что они были убиты.

В поисковой операции участвуют 150 полицейских, кинологи с поисковыми собаками, также задействован вертолетный наряд.

«У нас есть указания следствия на то, что тела могут быть обнаружены в Перлахском лесу. Есть свидетельства», - передает немецкое издание Bild слова представителя полиции Мюнхена Михаэль Риляйн.

Сообщается, что поиски затруднены в связи с высокими температурами в Баварии. Столбики термометра днем показывают 35 градусов и тепловой датчик вертолета может передавать точные данные.

Напомним, 18 июля российское посольство в Берлине сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки: 41-летнея Марии и ее дочь 16-летняя Татьяна. 22 июля полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к исчезновению матери и дочери. Арестован был муж пропавшей Марии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и дальше будет поставлять Украине газ
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей
Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу
Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны
Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка
Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали
В союзе страховщиков объяснили про новые страховые платежи в квитанциях ЖКХ
Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Знаменитый русский ученый сломала ногу в московском метро, упав с лестницы
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
В Раменском мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за мелкой ссоры
Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие
Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских