Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-26T12:50:44+03:00

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Ограничительные меры Соединённых Штатов или удаление из программы F-35 не помешают Турции удовлетворить свои потребности в области безопасности. Таким образом президент Турецкой республики Тайип Эрдоган прокомментировал слова госсекретаря США Майкл Помпео, который в очередной раз пригрозил Анкаре санкциями.

«Исключение из программы F-35 не помешает нам обеспечить безопасность страны от любых угроз», - сказал турецкий лидер, подчеркнув, что российские зенитно-ракетных системы С-400 будут развернуты в апреле следующего года

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы Анкара не вводила в строй приобретенные ею российские ЗРС, подчеркнув, что Вашингтон «ясно дал понять» Анкаре, что развертывание зенитно-ракетной системы «недопустимо». Позже последовало сообщение о том, что неизвестно когда президент США Дональд Трамп примет решение о санкциях против Турции в ответ на приобретение С-400.

Напомним, накануне, 25 июня, завершился первый этап поставок компонентов российских. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot. Эрдоган в свою очередь выражал надежду на совместное с Москвой производство систем Противоракетной обороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720792" frameborder="0"></iframe> Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU