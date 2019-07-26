2019-07-26T12:50:44+03:00
Политика

Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны

Турецкий лидер ответил на угрозы Вашингтона [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Тайип ЭрдоганТайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Ограничительные меры Соединённых Штатов или удаление из программы F-35 не помешают Турции удовлетворить свои потребности в области безопасности. Таким образом президент Турецкой республики Тайип Эрдоган прокомментировал слова госсекретаря США Майкл Помпео, который в очередной раз пригрозил Анкаре санкциями.

«Исключение из программы F-35 не помешает нам обеспечить безопасность страны от любых угроз», - сказал турецкий лидер, подчеркнув, что российские зенитно-ракетных системы С-400 будут развернуты в апреле следующего года

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы Анкара не вводила в строй приобретенные ею российские ЗРС, подчеркнув, что Вашингтон «ясно дал понять» Анкаре, что развертывание зенитно-ракетной системы «недопустимо». Позже последовало сообщение о том, что неизвестно когда президент США Дональд Трамп примет решение о санкциях против Турции в ответ на приобретение С-400.

Напомним, накануне, 25 июня, завершился первый этап поставок компонентов российских. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot. Эрдоган в свою очередь выражал надежду на совместное с Москвой производство систем Противоракетной обороны.

Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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