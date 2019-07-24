Трамп решает, какими санкциями наказать Турцию за покупку С-400

СЕГОДНЯ 02:50 2019-07-24T03:01:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп собрал в Белом доме сенаторов-республиканцев, чтобы обсудить с ними, какие санкции нужно ввести против Турции в качестве ответа на покупку этой страной российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, передает агентство Reuters.

Встреча проходит в закрытом режиме, представителей прессы на нее не пустили. Однако журналисты президентского пула точно знают, что речь идет «о потенциальных санкциях против Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефнного разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование Соединенных Штатов» в связи с тем, что Анкара, несмотря на все увещевания и угрозы Вашингтона, осталась в этом вопросе непреклонной.

ИСТОЧНИК KP.RU