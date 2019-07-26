Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома Восточный
Проливные дожди затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты «Ангара», поскольку заливают котлованы. Соответствующие заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что несмотря на погодные условия работы продолжаются.
«Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика <...> Заливает котлованы, техника работает, очень тяжело», - сказал Рогозин.
Глава «Роскосмоса» обратил внимание и на возможное изменение климата или некорректную статистику. «Это место, где 310 солнечных дней в году. Я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. Может, климат поменялся», - заключил он.
Напомним, 5 июля, после запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками Рогозин заявил, что к 2020 с космодрома Восточный будут проведены до шести пусков.
ИСТОЧНИК KP.RU