2019-07-26T13:55:35+03:00
Общество

Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» выразил недоумение из-за статистики, согласно которой в регионе должно быть 310 солнечных дней в году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома ВосточныйРогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома ВосточныйФото: Иван ВИСЛОВ
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Проливные дожди затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты «Ангара», поскольку заливают котлованы. Соответствующие заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что несмотря на погодные условия работы продолжаются.

«Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика <...> Заливает котлованы, техника работает, очень тяжело», - сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» обратил внимание и на возможное изменение климата или некорректную статистику. «Это место, где 310 солнечных дней в году. Я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. Может, климат поменялся», - заключил он.

Напомним, 5 июля, после запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками Рогозин заявил, что к 2020 с космодрома Восточный будут проведены до шести пусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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