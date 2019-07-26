Nord Stream 2 просит суд ЕС отменить дискриминационные меры

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-26T14:40:35+03:00

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Компания Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой аннулировать дискриминационные меры в поправках к Газовой директиве, которые вредят не только проекту трубопровода «Северный поток — 2», но и внутреннему рынку ЕС

«Поправки к Газовой директиве вредят не только «Северному потоку — 2». Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — говорится в заявление исполнительного директора компании-оператора Маттиаса Варнига.

Напомним, в мае этого года в Евросоюзе вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые осложняют работу новых и действующих газопроводов, идущих из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Европейского Союза.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после принятых поправок в МИД РФ выразили серьезную обеспокоенность действиями Еврокомиссии в отношении «Северного потока – 2», а также отметили постоянное вмешательство в процесс формирования проекта Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU