2019-07-26T15:55:16+03:00
Авто

Выдачу новых автомобильных номеров отложили на год

Причиной стал переизбыток старых знаков на складах ведомств
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Старых номеров скопилось так много, что их утилизация стала серьезной проблемойСтарых номеров скопилось так много, что их утилизация стала серьезной проблемойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Обязательный переход на автомобильные знаки нового образца состоится на год позже. Об этом попросили Минсельхоз и Госавтоинспекция.

На складах ведомств скопилось так много номеров, что их утилизация стала бы серьезной проблемой. Тем не менее к 4 августа следующего года их резерв должен исчерпаться, после чего ГИБДД сможет начать выдачу новых знаков.

Номера нового образца были предложены в 2016 году, инициатором выступил научно-исследовательский центр безопасность дорожного движения МВД. В прошлом году был утвержден дизайн и размер знаков, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Мотоциклистам номера уменьшили почти на четверть, так как номерная площадка большинства импортных транспортных средств слишком мала для отечественных номеров. Также получат новые задние двухстрочные номера праворульные японские машины, а также автомобили из США и некоторые отечественные марки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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