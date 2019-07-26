В Индонезии засняли извержение вулкана у города Бандунг

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-26T16:38:50+03:00

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Жители индонезийского города Бандунг на Яве стали свидетелями сильнейшего извержения вулкана Тангкубан Параху, которое произошло накануне, 25 июля. Извержение произошло внезапно, безо всяких тревожных признаков сообщил Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) .По словам главы PVMBG, извержение длилось около 5 минут и 30 секунд.

Плотное облако пепла накрыло целые районы. Поднявшись от извержения на 200 метров, оно движется на юго-восток Люди спасались от извержения бегством всеми возможными средствами, что можно увидеть на видеозаписи извержения, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Информации о пострадавших пока нет. Город и особенно его вулкан являются популярными туристической точками, а извержение затронуло именно туристические районы, расположенные у подножья.

Мощное извержение вулкана в Индонезии.

ИСТОЧНИК KP.RU