В Индонезии засняли извержение вулкана у города Бандунг
Жители индонезийского города Бандунг на Яве стали свидетелями сильнейшего извержения вулкана Тангкубан Параху, которое произошло накануне, 25 июля. Извержение произошло внезапно, безо всяких тревожных признаков сообщил Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) .По словам главы PVMBG, извержение длилось около 5 минут и 30 секунд.
Плотное облако пепла накрыло целые районы. Поднявшись от извержения на 200 метров, оно движется на юго-восток Люди спасались от извержения бегством всеми возможными средствами, что можно увидеть на видеозаписи извержения, сообщает сайт телеканала «Звезда».
Информации о пострадавших пока нет. Город и особенно его вулкан являются популярными туристической точками, а извержение затронуло именно туристические районы, расположенные у подножья.
Мощное извержение вулкана в Индонезии.
ИСТОЧНИК KP.RU