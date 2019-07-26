СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-26T18:06:13+03:00

В Подмосковье арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке

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Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке, арестован в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом в пятницу сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Тридцативосьмилетнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч.1 ст.105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ее РИА Новости.

Накануне, как ранее писал сайт kp.ru, во дворе дома на детской площадке в Подмосковье обвиняемый нанес потерпевшей не менее 20 ножевых ранений. В результате инцидента от полученных ран женщина скончалась. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Его автомобиль обнаружили в подмосковном Ногинске, а позже стало известно и о его задержании самого нападавшего. Мужчина признал свою вину, объяснив, что убил женщину из ревности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722538" frameborder="0"></iframe> Арестовали подозреваемого в убийстве 26-летней девушки на детской площадке в Раменском.

ИСТОЧНИК KP.RU