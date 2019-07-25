2019-07-25T22:34:10+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

Мужчина нанес возлюбленной более 20 ударов ножом, и все это на глазах ее дочери
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Преступник состоял с погибшей в любовных отношенияхПреступник состоял с погибшей в любовных отношенияхФото: СОЦСЕТИ
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Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве 25-летней женщины на детской площадке в подмосковном Раменском.

Сайт kp.ru писал, что шокирующий инцидент произошел днем в четверг, 25 июля, на Лесной улице. Наталья вышла во двор вместе со своей маленькой дочкой и племянником. В какой-то момент у дома остановилась белая машина. Из нее вышел мужчина, который быстрым шагом направился в сторону присевшей на лавочку женщины.

Оказавшись рядом с Натальей, он начал наносить ей удары ножом. Все это происходило на глазах у десятков детей и их родителей. Позже судмедэксперты найдут на теле погибшей более 20 ранений.

Преступнику, который, как оказалось, несколько лет состоял с Натальей в отношениях, удалось скрыться с места трагедии. Его автомобиль ранее обнаружили в подмосковном Ногинске, а сейчас стало известно о задержании самого нападавшего.

"Только что злоумышленник был задержан", - цитирует ТАСС официального представителя Главного управления МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Женщину убили на детской площадке в Раменском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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