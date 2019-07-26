Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-26T19:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом зарегистрирована в пятницу на сайте президента Украины. Автор петиции - житель Севастополя, который на данный момент проживает на Украине.

"Пустить поезда в Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019", - говорится в тексте петиции.

Ее инициатор отмечает, что людям, желающим попасть на полуостров с Украины, приходится сталкиваться с многочисленными трудностями. В частности, по словам жителя Севастополя, пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, переплачивать за поездки, проходить пограничный и таможенный контроль без необходимых удобств.

"Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019, - считает автор петиции. - Потому что если потянуть с этим еще, то мы там со своими поездами уже никому не будем нужны».

Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. За воссоединение полуострова с Россией тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU