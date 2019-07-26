26 Июль 22:47 2019-07-26T23:13:50+03:00

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В пятницу, 26 июля, появилась информация о том, что умерла Татьяна Анофриева - заслуженная артистка России хормейстер. Ей было 78 лет.

«Сегодня утром, 26 июля 2019 года, скончалась Татьяна Владимировна Анофриева, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова. - Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны».

Татьяна Анофриева закончила российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «дирижер хора». После окончания учебного заведения она устроилась работать во Дворец пионеров. В 1970 году благодаря ее помощи был создан детский хор. Воспитанники Анофриевой ездили на гастроли в Чехию, Германию, Словакию и Венгрию. В 1977 году хор признали лауреатом премии Ленинского комсомола.

Сайт kp,ru писал, что в США на 92 году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко. Советскому зрителю она запомнилась по работе Владимира Гончукова "Чемпион мира" и фильму Владимира Брауна "Матрос Чижик".

ИСТОЧНИК KP.RU