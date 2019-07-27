Трамп не винит Турцию за покупку С-400

СЕГОДНЯ 01:03 2019-07-27T01:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. С таким заявлением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Он напомнил, что при его предшественнике Бараке Обаме Соединенные Штаты отказались продавать Анкаре вооружение.

"Я не виню Турцию, потому что было множество обстоятельств и множество проблем, сложившихся при администрации Обамы", - сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Глава государства не уточнил, когда он примет решение о введении в отношении Турции санкций в связи с этой сделкой. По его мнению, США легко найдут покупателей на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, построенные для Турции, в других странах, передает ТАСС.

"Они заплатили за часть, самолеты делаются, их легко продать другим странам, потому что это величайшие истребители в мире", - сказал Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 июня завершился первый этап поставок компонентов российских. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU