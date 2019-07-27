Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Президент США Дональд Трамп провел первые телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства.
Трамп в свою очередь поздравил Джонсона со вступлением в должность главы британского кабинета министров. Стороны договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.
"Лидеры обеих стран выразили свою приверженность достижению амбициозного соглашения о свободной торговле и скорейшему началу переговоров после выхода Великобритании из ЕС", - цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря Джонсона.
Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнерства между Великобританией и Соединенными Штатами. Также они затронули тему напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона и необходимости совместной работы с партнерами, "чтобы дать ответ на дестабилизирующее поведение Ирана в Персидском заливе".
ИСТОЧНИК KP.RU