Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону

СЕГОДНЯ 02:15 2019-07-27T02:15:09+03:00

Стороны обсудили соглашение о свободной торговле между США и Великобританией

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Президент США Дональд Трамп провел первые телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства.

Трамп в свою очередь поздравил Джонсона со вступлением в должность главы британского кабинета министров. Стороны договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.

"Лидеры обеих стран выразили свою приверженность достижению амбициозного соглашения о свободной торговле и скорейшему началу переговоров после выхода Великобритании из ЕС", - цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря Джонсона.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнерства между Великобританией и Соединенными Штатами. Также они затронули тему напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона и необходимости совместной работы с партнерами, "чтобы дать ответ на дестабилизирующее поведение Ирана в Персидском заливе".

ИСТОЧНИК KP.RU