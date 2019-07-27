США требуют от Винника и биржи ВТС-е $100 млн

СЕГОДНЯ 05:44 2019-07-27T05:51:43+03:00

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От россиянина Александра Винника и уже не существующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е требуют возместить 100 млн долларов за нарушение положений Закона о банковской тайне. Такой иск в федеральный суд Северного округа штата Калифорния подала прокуратура США.

Как сообщает агентство Bloomberg, эксперты по правовым вопросам предположили, что США направили гражданский иск, чтобы иметь возможность заморозить активы Винника до того, как они исчезнут. Уголовный иск не может претендовать на блокировку счетов и имущества.

Документ поступил в суд 25 июля. Прокуратура требует от россиянина уплатить штраф в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют должна выплатить 88 млн 596 тысячи 314 долларов. Винника подозревают в том, что он якобы не соблюдал требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщал о какой-либо подозрительной активности.

Как писал сайт kp.ru, Винник, арестованный в Греции в 2017 году, написал письмо Владимиру Путину. Он просит помощи у президента и сообщает, что с 11 апреля решил возобновить голодовку, которую уже держал в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU