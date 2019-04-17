2019-04-17T08:38:26+03:00
Общество

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник написал письмо Владимиру Путину

В своем обращении он просит помощи и сообщает, что с 11 апреля решил возобновить голодовку
Елена АКИМОВА
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Россиянин Александр Винник обратился за помощью к Владимиру ПутинуРоссиянин Александр Винник обратился за помощью к Владимиру ПутинуФото: REUTERS
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Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в 2017 году, написал письмо Владимиру Путину. Он просит помощи у президента и сообщает, что с 11 апреля решил возобновить голодовку, которую уже держал в течение трех месяцев.

Документ был передан через российское диппредставительство, планируется, что в Кремле он окажется к маю. Этот запрос сможет придать огласке ситуацию с Винником и привлечь внимание общественности к его делу.

В своем обращении Винник указывает, что содержится под стражей уже более 20 месяцев и «суд вынес решение ничего не решать». Россиянин не знает, как сложится его судьба и просит президента позаботиться о его семье, так как супруга тяжело больна, и дети могут остаться сиротами.

«Я продолжаю голодовку, в которой находился ранее более 100 дней и приостановил ее только для того, чтобы меня довезли до суда, — отмечается в письме. — Это значит, что времени у меня теперь немного и в случае моей смерти прошу вас не отдавать мое тело врагу и похоронить его по христианским обычаям».

- В Минюст Греции отправлялись десятки писем защиты, в том числе от российского Генконсула в Афинах и Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека. Но ответов не поступило, - прокомментировал газете «Известия» адвокат Тимофей Мусатов.

Сайт kp.ru рассказывал, что в 2017 году в Греции задержали специалиста по криптовалютам Александра Винника. В России его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Генпрокуратура РФ направила в Афины два запроса о выдаче подозреваемого. В США россиянина обвиняют в отмывании денег в размере от 4 млрд до 9 млрд долларов. В июле греческий суд принял решение экстрадировать россиянина во Францию, 14 сентября Верховный суд Греции постановил выдать Винника российскому правосудию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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