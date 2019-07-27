2019-07-27T07:28:35+03:00
Политика

Пекин готов вместе с Москвой обеспечивать порядок на международной арене

МИД Китая отметили, что в последнее время в мире усиливаются дестабилизирующие факторы
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В Китае заявили о готовности вместе с Россией обеспечивать порядок на международной аренеВ Китае заявили о готовности вместе с Россией обеспечивать порядок на международной аренеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что китайское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене.

"Китайская сторона готова плечом к плечу с РФ защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность", - цитирует его пресс-служба МИД КНР.

Ван И добавил, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы. "Однако китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, становясь залогом международной стабильности", - подчеркнул он.

Сайт kp.ru писал, что накануне Сергей Лавров встретился главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Стороны обсудили перспективы российско-южноафриканского стратегического партнерства с ударением на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, отмечается, что министры подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в углублении политического диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 27 июля 2019 года: небольшая облачность и до 29 градусов тепла
Восемь человек погибли на Филиппинах в результате землетрясения
Суд разрешил Трампу использовать $ 2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство стены
США требуют от Винника и биржи ВТС-е $100 млн
В Крыму не против возобновления железнодорожного сообщения с Украиной
В России на торги выставят обложку группы Nirvana
Пушков прокомментировал слова Трампа о причинах вражды с Россией
Один палестинец умер во время столкновений с израильскими военными
Трамп: У США нет причин враждовать с Россией
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
ФБР обнаружило при обыске мужское тело с пришитой женской головой
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Главу Стратегического командования ВС США обвинили в сексуальных домогательствах
Украинки устроили "голый" флешмоб в ответ на оскорбление запорожского чиновника
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Умерла Татьяна Анофриева, заслуженная артистка России
Россия провела пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр
В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
Новак: Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21
Трамп пригрозил ответными мерами из-за введения Парижем цифрового налога для компаний из США
В WhatsApp появятся новые функции
Трамп: отношения Google и Китая могут вызвать обеспокоенность нацбезопасности США
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Минобороны опровергло информацию о блокировании Румынией доставки вооружений в Сербию
Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда