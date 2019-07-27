Пекин готов вместе с Москвой обеспечивать порядок на международной арене

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-27T07:28:35+03:00

В Китае заявили о готовности вместе с Россией обеспечивать порядок на международной арене Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИД Китая отметили, что в последнее время в мире усиливаются дестабилизирующие факторы

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Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что китайское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене.

"Китайская сторона готова плечом к плечу с РФ защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность", - цитирует его пресс-служба МИД КНР.

Ван И добавил, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы. "Однако китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, становясь залогом международной стабильности", - подчеркнул он.

Сайт kp.ru писал, что накануне Сергей Лавров встретился главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Стороны обсудили перспективы российско-южноафриканского стратегического партнерства с ударением на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, отмечается, что министры подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в углублении политического диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU