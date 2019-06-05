2019-06-05T13:13:34+03:00
Политика

Си Цзиньпин: Китайско-российские отношения успешно прошли все испытания

Председатель КНР заявил, что Россия и Китай установили между собой прочное политическое взаимодоверие [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Си ЦзиньпинСи ЦзиньпинФото: REUTERS
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Китайско-российские отношения успешно прошли все испытания, стали более зрелыми и устойчивыми. Соответствующие заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, который по приглашению российского лидера Владимира Путина прибыл в Москву с государственным визитом, в среду, 5 июня.

«Обе страны, установив между собой прочное политическое взаимодоверие, оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга. Созданы разветвленные механизмы контактов на высоком уровне и сотрудничества по разным направлениям», сказал китайский лидер, отметив, что «на новом историческом старте открываются новые возможности развития китайско-российских отношений»

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Си Цзиньпин также заявил, что его визит должен быть «непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений».

Напомним, в Кремле сообщали, что Россия и Япония подпишут около 30 документов, заявление об укреплении стратегической стабильности, а также соглашение о возможности расчетов в национальных валютах.

Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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