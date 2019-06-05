Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня
В эти минуты в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер встретил своего китайского коллегу в Георгиевском зале. Это обязательное условие при государственном визите.
По словам Владимира Путина, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Обращаясь к нему он употребляет выражение "дорогой друг". Си Цзиньпин со своей стороны заверил, что китайско-российские отношения успешно прошли все испытания, стали более зрелыми и устойчивыми.
"Обе страны, установив между собой прочное политическое взаимодоверие, оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга", - сказал председатель КНР.
Напомним, в Кремле сообщали, что Россия и Китай подпишут около 30 документов, заявление об укреплении стратегической стабильности, а также соглашение о возможности расчетов в национальных валютах.
Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU