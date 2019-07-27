Макрон позвонил Трампу после угроз ввести санкции

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-27T09:20:02+03:00

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Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом после угроз ввести санкции со стороны США в связи с введением Парижем цифрового налога. В ходе переговоров он отметил необходимость заключения широкомасштабного международного соглашения в области налогообложения крупнейших компаний, которые предлагают цифровые услуги.

Макрон заявил Трампу о том, что предстоящий саммит Группы семи, который пройдет в конце августа во Франции, может стать площадкой для заключения международного соглашения в данной сфере, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации главы французского государства.

Кроме того, лидеры двух стран в ходе разговора также обсудили сохраняющуюся напряженность вокруг Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем "цифрового налога" на компании из США.

Напомним, сенат Франции 11 июля принял законопроект о налоге на цифровые услуги. Его размер будет составлять три процента от общей годовой выручки, которую будут получать некоторые компании от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей. Предположительно, речь идет о таких компаниях, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

ИСТОЧНИК KP.RU