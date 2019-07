Трамп пригрозил ответными мерами из-за введения Парижем цифрового налога для компаний из США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем "цифрового налога" на компании из США.

«Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость [президента Франции Эмманюэля] Макрона, - написал он в «Твиттере». - Я всегда говорил, что американское вино лучше французского».

При этом Трамп отметил, что вводить цифровой налог на американские технологические компании может их «родная страна».

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон приступил к изучению последствий решения Парижа выработать собственное законодательство, которое будет регулировать налогообложение американских цифровых гигантов. Кроме того, по его словам, также будут рассмотрены возможные ответные меры со стороны американской администрации, пишет ТАСС.

Напомним, сенат Франции 11 июля принял законопроект о налоге на цифровые услуги. Его размер будет составлять три процента от общей годовой выручки, которую будут получать некоторые компании от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей. Предположительно, речь идет о таких компаниях, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что дуб "дружбы" Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона погиб. Деревце, высаженное президентами США и Франции в саду Белого дома в апреле 2018 года, не прижилось.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили саженец дуба в саду Белого дома. 100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. https://t.co/AUdVncaKRN