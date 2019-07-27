2019-07-27T10:00:51+03:00
В мире

США ввели визовые санкции в отношении чиновников Кубы

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ограничения могут распространяться на ближайших родственников лиц, попавших в американский черный список
Марина ВЕНЦОВА
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США ввели визовые санкции в отношении чиновников КубыСША ввели визовые санкции в отношении чиновников КубыФото: REUTERS
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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что американская администрация приняла решение ввести визовые санкции в отношении ряда должностных лиц Гаваны. По его словам, такие меры приняты в связи с практикой направления на работу за рубеж сотрудников системы здравоохранения Кубы.

Как утверждает Помпео в обнародованном письменном заявлении, власти Кубы фактически принуждают медицинских работников к труду в других странах. "В ответ на эту эксплуатацию работников Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении определенных должностных лиц Кубы и других людей», - цитирует его ТАСС.

Помпео пояснил, что новое решение может распространяться на "ближайших родственников" тех официальных лиц Кубы, которые попали в американский черный список.

Сайт kp.ru писал, что Госдепартамент США 25 апреля объявил о расширении списка ограничений в отношении Кубы. В американский «черный список» попали еще пять кубинских организаций, которые по мнению Вашингтона контролируются военными Острова Свободы.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики Вашингтона в отношении Кубы еще в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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