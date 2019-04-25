2019-04-25T09:07:53+03:00
Политика

США ввели новые санкции против Кубы

Американский «черный список» пополнился пятью кубинскими организациями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США объявил о расширении списка ограничений в отношении КубыГосдепартамент США объявил о расширении списка ограничений в отношении КубыФото: REUTERS
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Госдепартамент США в четверг, 25 апреля, объявил о расширении списка ограничений в отношении Кубы: американский «черный список» пополнился еще пятью кубинскими организациями, которые по мнению Вашингтона контролируются военными Острова Свободы».

«Государственный департамент обновил список ограничений по Кубе, добавив в него пять юридических лиц, принадлежащих кубинским военным. Изменения вступают в силу сегодня», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Соединенные Штаты и впредь намерены «обновлять» санкционный список, чтобы лишить американские компании возможности «напрямую поддерживать» кубинскую службу безопасности, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, несколько дней назад советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Америка ввела новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Формальным поводом стали очередные обвинения в «нарушении прав человека». Кроме того, как пояснил Болтон, причиной для «наказания» послужила поддержка Гаваной венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Напомним, Дональд Трамп объявил об ужесточении политики Вашингтона в отношении Кубы еще в 2017 году. Тогда же он отменил часть указов своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Островом Свободы.

В частности, были ужесточены правила поездок граждан США на Кубу, а американским компаниям запретили вести дела с кубинскими предприятиями, имеющими отношение к оборонному сектору. Правда, Белый дом не разорвал дипломатические отношения с Гаваной и не закрыл посольство на Кубе.

Впервые санкции против Кубы США ввели почти 60 лет назад – в 1961 году, после провала операции по свержению правительства Фиделя Кастро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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