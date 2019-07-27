2019-07-27T10:17:53+03:00
Политика

Трюдо: Канада намерена заключить торговую сделку с Великобританией

Премьеры двух стран отметили, что с нетерпением ожидают встречи на саммите G7
Марина ВЕНЦОВА
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Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с ВеликобританиейТрюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с ВеликобританиейФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Борисом Джонсоном заявил о намерении Оттавы сотрудничать с Лондоном с целью достижения двухстороннего соглашения о свободной торговле. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

«Премьер-министр Трюдо пообещал работать с Соединенным Королевством для достижения плавного перехода к соглашению о свободной торговле между Великобританией и Канадой», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе также отметили, что оба лидера "с нетерпением ожидают новой встречи друг с другом на саммите Группы семи в Биаррице". Премьер-министр Канады также поздравил Джонсона со вступлением в должность премьер-министра.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что впервые телефонные переговоры прошли между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава Белого дома поздравил своего собеседника со вступлением в должность главы британского кабинета министров. Также в ходе разговора, стороны договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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