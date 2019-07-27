Снятый с выборов в Мосгордуму Иван Жданов сообщил о своем задержании в столице

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-27T13:12:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Снятый с регистрации кандидатом в Московскую городскую думу Иван Жданов заявил, что его задержали.

"Я задержан", - приводит РИА Новости заявление Жданова со ссылкой на его аккаунт в «Твиттере». Информации со стороны правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Как отметили в агентстве, ранее в субботу, 27 июля, также о задержании сообщил снятый с выборов в Мосгордуму кандидат Илья Яшин. Незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина рассказали, что у них проходят обыски.

Ранее сайт kp.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин у себя в микроблоге опубликовал заявление, в котором предупредил о возможных провокациях на несанкционированном митинге в столице. При этом он заверил, что в городе будет обеспечен порядок в соответствии с законом.

Напомним, запланированный на 27 июля митинг в столице не согласован с городскими властями. В связи с этим участие в нем считается незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU