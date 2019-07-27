Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-27T14:44:23+03:00

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Легкомоторный двухместный самолет разбился в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

"По прибытию первых пожарных подразделений к месту падения установлено, что произошло падение в реку Ока легкомоторного самолета, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции".

В пресс-службе добавили, что в результат ЧП есть пострадавшие. В настоящее время на месте крушения работают семь единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, на борту было два человека, оба они погибли.

Ранее сайт kp.ru писал, что в СНТ «Отдых» Коломенского района Подмосковья упал легкомоторный самолет. Жертвами стали два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722614" frameborder="0"></iframe> Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU