Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Легкомоторный двухместный самолет разбился в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
"По прибытию первых пожарных подразделений к месту падения установлено, что произошло падение в реку Ока легкомоторного самолета, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции".
В пресс-службе добавили, что в результат ЧП есть пострадавшие. В настоящее время на месте крушения работают семь единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, на борту было два человека, оба они погибли.
Ранее сайт kp.ru писал, что в СНТ «Отдых» Коломенского района Подмосковья упал легкомоторный самолет. Жертвами стали два человека.
Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU