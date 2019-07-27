2019-07-27T14:49:32+03:00
Происшествия

Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым появилось в сети

На видео крушения самолета под Серпуховым попало упавшее воздушное судно
Марина ВЕНЦОВА
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Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым появилось в сети. Фото: скрин с видеоВидео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым появилось в сети. Фото: скрин с видео
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Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым в Подмосковье появилось в сети. На нем видны фрагменты воздушного судна, которые не полностью ушли под воду.

Напомним, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили о том, что в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области разбился легкомоторный двухместный самолет. На борту находились два человека, оба они погибли.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Там работают семь единиц техники, 20 человек спасателей.

Как уточняют РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, самолет упал практически сразу после взлета. Отмечается, что причиной крушения могло стать то, что он зацепился за провода линию электропередачи.

Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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