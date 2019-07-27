Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым появилось в сети
Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым в Подмосковье появилось в сети. На нем видны фрагменты воздушного судна, которые не полностью ушли под воду.
Напомним, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили о том, что в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области разбился легкомоторный двухместный самолет. На борту находились два человека, оба они погибли.
В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Там работают семь единиц техники, 20 человек спасателей.
Как уточняют РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, самолет упал практически сразу после взлета. Отмечается, что причиной крушения могло стать то, что он зацепился за провода линию электропередачи.
Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU