2019-07-27T16:18:08+03:00
Общество

МВД: на несанкционированной акции в центре Москвы задержано 295 человек

Полиция пресекает нарушения общественного порядка
Марина ВЕНЦОВА
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Сотрудники полиции во время несанкционированного митинга в Москве.Сотрудники полиции во время несанкционированного митинга в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

«Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, московские власти не согласовали на 27 июля проведение митинга в центре столицы. Мэр города Сергей Собянин в связи с этим опубликовал заявление, в котором предупредил всех о возможных провокациях.

Кроме того, столичный градоначальник отметил, что в городе будет обеспечен порядок в соответствии с действующим законом. Прокуратура и полиция Москвы также ранее распространили предупреждения об ответственности для граждан за участие в незаконной акции.

Корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов задержан на митинге в Москве

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ИСТОЧНИК KP.RU

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