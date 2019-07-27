МВД: на несанкционированной акции в центре Москвы задержано 295 человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
«Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства».
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, московские власти не согласовали на 27 июля проведение митинга в центре столицы. Мэр города Сергей Собянин в связи с этим опубликовал заявление, в котором предупредил всех о возможных провокациях.
Кроме того, столичный градоначальник отметил, что в городе будет обеспечен порядок в соответствии с действующим законом. Прокуратура и полиция Москвы также ранее распространили предупреждения об ответственности для граждан за участие в незаконной акции.
Корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов задержан на митинге в Москве
ИСТОЧНИК KP.RU