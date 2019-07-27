Владимир Путин примет парад кораблей в День военно-морского флота в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-27T16:29:11+03:00

До Дня ВМФ Путин был в Питере на ПМЭФ. Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота. Глава государства примет парад в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что Владимир Путин на катере обойдет парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде.

"В этом году в параде участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно", - сообщается в заявлении.

Среди кораблей будут тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск", фрегат "Адмирал Касатонов", малые ракетные корабли "Мытищи" и корвет "Гремящий".

Сайт kp.ru сообщал, что Путин находится с Санкт-Петербурге где осматривает затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Для этого он погрузился на глубину на батискафе в районе острова Гогланд в Финском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU