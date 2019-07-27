2019-07-27T18:21:18+03:00
Общество

Путин встретился с вдовами погибших моряков-подводников

Вместе с президентом с семьями военных пообщались министр обороны и глава ВМФ
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Владимир Путин поговорил с вдовами погибших моряков-подводников.Владимир Путин поговорил с вдовами погибших моряков-подводников.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин встретился с вдовами, детьми и родителями погибших моряков-подводников. ЧП произошло 1 июля. 14 военных ценой своей жизни спасли подлодку АС-31 от гибели. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества.

На встрече с осиротевшими семьями также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и его заместитель - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Кроме того в беседе участвовали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов и начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев, сообщает ТАСС.

На встречу приехали члены 13 семей. Среди них вдовы Авдонина Елена, Иванова Юлия, Кузьмина Елена, Соловьева Светлана, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория, Абанкина Елена с дочерью Асей, Воскресенская Наталья с сыном Тимуром, Филина Елена с сыном Александром и дочерью Ией, Долонская Наталья с сыновьями Александром и Арсением, Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, а также вдова, сын и отец Дениса Опарина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погибшие моряки - герои. Они закрыли огонь собой»: Жена экс-офицера АС-12 «Лошарик» рассказала о трагедии

Офицеры боролись с пламенем, чтобы спасти товарищей (подробности)

Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря

Президент выслушал доклад Сергея Шойгу о ЧП с глубоководным аппаратом и отправил министра обороны в Североморск лично разобраться в причинах (подробности)

«Моему любимому папе»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками

За полтора часа до ухода в море подводники делились со своими коллегами планами на будущее. Но они так и не вернулись (подробности)

14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель моряков на подлодке АС-31»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крестный ход УПЦ в Киеве собрал 300 тысяч верующих
Боевики "Азова"* покидают Донбасс
Канадец выиграл в лотерею 45,5 млн долларов
"Сдвиги в Европе налицо": Пушков прокомментировал итоги опроса жителей Германии
SpaceX доставила на МКС 2,5 тонны груза
"Впечатления яркие": Путин рассказал о погружении на дно Финского залива
МВД: Несанкционированная акция в Москве собрала 3,5 тысячи человек
Владимир Путин примет парад кораблей в День военно-морского флота в Петербурге
МВД: на несанкционированной акции в центре Москвы задержано 295 человек
Зеленский похвастался фото с пляжа в окружении соратников и "боевых водолазов"
Путин на батискафе погружается к затонувшей в Финском заливе подлодке
Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым появилось в сети
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Назван срок спуска на воду штатного носителя беспилотных аппаратов «Посейдон»
Снятый с выборов в Мосгордуму Иван Жданов сообщил о своем задержании в столице
В России более 4,3 миллиардов выделят на доплаты к пенсиям
Центральноафриканская республика отозвала признание независимости Косово
Власти Москвы после запуска МЦД-1 обещают «наземное метро» в Можайском районе
Более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы