Путин встретился с вдовами погибших моряков-подводников

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-27T18:21:18+03:00

Вместе с президентом с семьями военных пообщались министр обороны и глава ВМФ

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Президент России Владимир Путин встретился с вдовами, детьми и родителями погибших моряков-подводников. ЧП произошло 1 июля. 14 военных ценой своей жизни спасли подлодку АС-31 от гибели. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества.

На встрече с осиротевшими семьями также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и его заместитель - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Кроме того в беседе участвовали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов и начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев, сообщает ТАСС.

На встречу приехали члены 13 семей. Среди них вдовы Авдонина Елена, Иванова Юлия, Кузьмина Елена, Соловьева Светлана, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория, Абанкина Елена с дочерью Асей, Воскресенская Наталья с сыном Тимуром, Филина Елена с сыном Александром и дочерью Ией, Долонская Наталья с сыновьями Александром и Арсением, Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, а также вдова, сын и отец Дениса Опарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU