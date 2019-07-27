Два росгвардейца получили ожог глаз на несанкционированной акции в Москве

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-27T20:26:57+03:00

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Двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа. Это произошло 27 июля на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Военнослужащим оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности. Необходимо отметить, что росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов, профессионально и в рамках своих полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга", - сказано в заявлении ведомства.

Виновные в причинении вреда здоровью сотрудникам правоохранительных органов неизвестны. Корреспондент "КП" Роман Голованов передает с места, что кто-то из митингующих снова распылил газ: "Опять все задыхаются".

Напомним, накануне этих событий мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции. Он сообщил о подготовке серьезных провокаций "представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей".

ИСТОЧНИК KP.RU