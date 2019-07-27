Президент Франции рассказал о грядущей встрече с Путиным

СЕГОДНЯ 21:09 2019-07-27T21:15:08+03:00

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Форт Брегансон станет местом встречи президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона. О подготовке к этому событию Макрон рассказал в прямом эфире телеканала BFM.

"Я готовлюсь к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится через несколько недель в форте Брегансон. Она пройдет 19 августа", - сказал президент Франции.

Французский лидер отметил, что это место выбрано летней резиденцией так как здесь " можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств".

В Кремле, в свою очередь, рассказали о том, что визит Путина во Францию во второй половине августа прорабатывается.

Сайт kp.ru писал о проведении телефонного разговора Эмманюэля Макрона со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Это общение состоялось после угроз ввести санкции в связи с введением Парижем цифрового налога.

ИСТОЧНИК KP.RU