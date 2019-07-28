2019-07-28T10:58:41+03:00
Общество

Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту

Сирийцы получили более двух тон разных продуктов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную ГутуРоссия доставила гуманитарную помощь в Восточную ГутуФото: REUTERS
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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи. Это не первый раз, когда российские военные привозят разную продукцию в Сирию в виде помощи. В этот раз были доставлены продовольственные наборы: рис, мука, сгущенное молоко и мясные консервы.

- До войны здесь проживали 250 тысяч человек. Сейчас вернулись около 15 тысяч. Они восстанавливают дома, находят работу. Государство, конечно, помогает стройматериалами, плюс мы восстанавливаем подачу воды, электричества, - рассказал глава Джисрейна.

Уже через месяц там планируют восстановить коммуникации, которые были разрушены в ходе конфликтов. Напомним, что с 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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