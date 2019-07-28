2019-07-28T14:46:38+03:00
Общество

Зеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-Украины

Президент незалежной призвал предстоятелей церквей к диалогу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-УкраиныЗеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-УкраиныФото: REUTERS
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Верующие в воскресенье, 28 июля отмечают день памяти святого равноапостольного князя Владимира, которого в народе нарекли Владимиром Красное Солнышко. К этой дате приурочен и День крещения Руси. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с праздником.

- Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев, - написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Напомним, что Украина с прошлой весны находится в религиозном кризисе, спровоцированном Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Накануне лидер украинских раскольников назвал условия, при которых будет преодолен церковный раскол на Украине.

Крещение Руси произошло в 988 году. 28 июня этот праздник отмечают православные верующие в трех странах: на Украине, в России и Белоруссии. В РФ на законодательном уровне День крещения Руси занесли в реестр праздников в мае 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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