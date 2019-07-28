Партия Нетаньяху использовала плакат с Путиным в предвыборной кампании

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-28T17:48:58+03:00

На огромном полотне изображено рукопожатие российского президента с премьером Израиля

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Правящая в Израиле партия "Ликуд", лидером которой является действующий премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, использовала плакат с президентом России Владимиром Путиным в своей агитационной кампании в преддверии досрочных выборов в парламент.

Огромное полотно было вывешено на одной из сторон здания штаб-квартиры политического объединения в Тель-Авиве. На плакате изображены оба лидера - Путин и его израильский коллега, которые жмут друг другу руки. Слоган под фотографией гласит: "Нетаньяху - другая лига".

В агитации используются также изображения лидеров других странФото: Twitter.com

The Times of Israel считает, что "Ликуд" решила использовать образ Путина для привлечения русскоязычных избирателей, которые составляют около 12% от общего числа граждан Израиля.

Примечательно, что на двух других сторонах здания размещены плакаты с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Сайт kp.ru писал, что ранее портреты Владимира Путина уже использовались в избирательных кампаниях партий других стран. Так, например, к ним прибегал экс-президент Украины Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU