Партия Нетаньяху использовала плакат с Путиным в предвыборной кампании
Правящая в Израиле партия "Ликуд", лидером которой является действующий премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, использовала плакат с президентом России Владимиром Путиным в своей агитационной кампании в преддверии досрочных выборов в парламент.
Огромное полотно было вывешено на одной из сторон здания штаб-квартиры политического объединения в Тель-Авиве. На плакате изображены оба лидера - Путин и его израильский коллега, которые жмут друг другу руки. Слоган под фотографией гласит: "Нетаньяху - другая лига".
В агитации используются также изображения лидеров других странФото: Twitter.com
The Times of Israel считает, что "Ликуд" решила использовать образ Путина для привлечения русскоязычных избирателей, которые составляют около 12% от общего числа граждан Израиля.
Примечательно, что на двух других сторонах здания размещены плакаты с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Сайт kp.ru писал, что ранее портреты Владимира Путина уже использовались в избирательных кампаниях партий других стран. Так, например, к ним прибегал экс-президент Украины Петр Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU