Минфин Британии усилит подготовку к "жесткому" Brexit

СЕГОДНЯ 21:35 2019-07-28T21:35:31+03:00

Велика вероятность того, что страна выйдет из Евросоюза без соглашения

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Вероятность того, что Великобритания выйдет из Евросоюза без заключения соглашения, постоянно растет. До окончательного Brexit осталось всего 95 дней, а Лондон так и не смог договориться с Брюсселем по условиям сделки.

В связи с этим министр финансов Соединенного королевства Саджид Джавид потребовал от ведомства усилить подготовку к "жесткому" выходу из международного сообщества.

"Я поставил перед министерством финансов задачу немедленно ускорить подготовку к Brexit без сделки", — написал он у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее новый премьер-министр Британии Борис Джонсон также заявил о планах максимально подготовить страну к "жесткому" Brexit. По мнению главы правительства, Лондон еще не совсем готов к такому исходу, а потому нужно усилить подготовку на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU