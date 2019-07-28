Минфин Британии усилит подготовку к "жесткому" Brexit
Вероятность того, что Великобритания выйдет из Евросоюза без заключения соглашения, постоянно растет. До окончательного Brexit осталось всего 95 дней, а Лондон так и не смог договориться с Брюсселем по условиям сделки.
В связи с этим министр финансов Соединенного королевства Саджид Джавид потребовал от ведомства усилить подготовку к "жесткому" выходу из международного сообщества.
"Я поставил перед министерством финансов задачу немедленно ускорить подготовку к Brexit без сделки", — написал он у себя на странице в Twitter.
Сайт kp.ru писал, что ранее новый премьер-министр Британии Борис Джонсон также заявил о планах максимально подготовить страну к "жесткому" Brexit. По мнению главы правительства, Лондон еще не совсем готов к такому исходу, а потому нужно усилить подготовку на высшем уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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