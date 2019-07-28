2019-07-28T22:20:03+03:00
В мире

Режиссер "Трансформеров" прилетел к Кличко "посмотреть красивый Киев"

Майкл Бэй рассматривает столицу Украины в качестве возможной площадки для киносъемок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссёр "Трансформеров" обсудил с Кличко возможность проведения киносъемок в КиевеРежиссёр "Трансформеров" обсудил с Кличко возможность проведения киносъемок в Киеве
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Американский режиссёр и продюсер Майкл Бэй прилетел на Украину, чтобы подыскать интересные места для проведения киносъемок. В Киеве его встретил мэр города Виталий Кличко, который и решил похвастаться своим знакомством с создателем многочисленных блокбастеров.

"Вот прилетел мой хороший знакомый, американский режиссер и кинопродюсер Майкл Бэй. Один из самых кассовых режиссеров мира, картины которого собрали в прокате более 5,7 млрд долларов", - написал политик у себя в Facebook.

Тут же пошло перечисление фильмов, к созданию которых Бэй приложил руку. В их числе "Армагеддон", "Трансформеры", "Перл Харбор" и "Плохие парни".

Кличко рассказал, что режиссер прилетел с командой, чтобы посмотреть Украину. По словам мэра Киева, столица с каждым годом становится все популярнее и используется как место для съемок фильмов, клипов и рекламных роликов. Бэй якобы тоже разглядел потенциал города.

"Мы говорили об условиях для кинопроизводства на Украине, о помощи города в организации съемок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества", - добавил Кличко в соцсетях.

К слову, в прошлом году в Киев прилетал также американский актер Арнольд Шварценеггер. Сайт kp.ru писал, что экс-губернатор впервые посетил украинскую столицу и Кличко устроил ему небольшую экскурсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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