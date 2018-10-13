2018-10-13T23:16:06+03:00
Политика

Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве, где погулял с Виталием Кличко

Встреча градоначальника с кумиром молодости не смогла растрогать киевлян
Денис СУХОВ
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Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве, где погулял с Виталием Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.KlychkoАрнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве, где погулял с Виталием Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
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Легендарный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые посетил с визитом Киев, где принял участие в бизнес-форуме, а также прогулялся и отобедал с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Об этом сообщил сам градоначальник на своей странице в Facebook.

«Времени, к сожалению, было мало, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали», - написал Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

По его словам, Шварценеггер вполне оценил красоты Киева и обещал приехать в следующий раз на более продолжительный срок. Кличко обсудил с голливудской звездой столичные дела и Украину в целом, также к прогулке присоединился премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Тем не менее, трогательная встреча мэра с кумиром молодости не смогла растопить сердца киевлян, охладевшие за время полугодового отсутствия в городе горячего водоснабжения.

«Арнольд приехал к Кличку, потому что у него есть бойлер», - пошутил один из комментаторов, намекая на недавние слова мэра о проблемах с горячей водой в Киеве.

Кроме того, пользователи развили идею мэрии об отказе от централизованного снабжения горячей водой. Комментаторы напомнили Кличко, что в средние века в Европе вообще нечасто мылись, так что отказываясь от горячей воды, украинцы становятся ближе не только к «европейскому» образу жизни, но и к традициям континента.

Ранее сообщалось, что в Киеве все лето 2018 года не было горячей воды, а в некоторых районах города она отсутствует до сих пор. Причиной стала задолженность оператора «Киевтеплоэнерго» перед «Нафтогазом Украины».

«Что нужно сделать, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. Чем? Газом. А газа нам не дают», - пошутил Кличко, комментируя ситуацию в интервью изданию «Украинская правда».

Собственную проблему с горячей водой мэр решил с помощью бойлера, хоть и признал при этом, что не все киевляне смогут последовать его примеру в виду своего финансового положения.

Как стало известно, «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогаз» все же намерены в ближайшее время заключить контракт на поставки газа. Тем не менее, по словам Кличко, администрация Киева уже рассматривает вариант отказала от централизованного горячего водоснабжения — содержать теплосети стало слишком накладно для городского бюджета.

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