2019-07-29T10:59:26+03:00
Политика

Молдавия сняла запрет на поездки министров и депутатов в Россию

Президент республики сообщил, что представители парламента и правительства уже были в Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Игорь ДодонИгорь ДодонФото: REUTERS
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В марте 2017 года правительство бывшего премьер-министра Молдавии Павла Филипа запретило министрам, депутатам и чиновникам ездить в Россию, так как это «якобы было для них небезопасно», новое руководство республики снимает этот запрет. Соответствующие заявление сделал молдавский президент Игорь Додон.

«И теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», — заявил глава республики, добавив, что уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России.

Додон подчеркнул, что действия бывшего парламента привели к тому, что Молдавия испортила отношения как с Россией, так и с Западом.

Президент Молдавии также выразил надежду, что новый молдавский премьер Майя Санду совершит визит в Москву и заявил, что приглашение от премьер-министра России Дмитрия Медведева она уже получила. Напомним, 21 июля в рамках визита в Минск у главы российского кабмина состоялась короткая встреча с Додоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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