2019-07-29T11:26:39+03:00
Звезды

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета по пути в Москву

Немецкая метал-группа выступит в России в рамках своего европейского тура
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Тилль ЛиндеманнТилль ЛиндеманнФото: Елизавета СУХОВА
Изменить размер текста:

Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета по пути на концерт в Москву. Соответствующие видео музыкант выложил в своем Instagram.

На фото сделанного видео видно, как Тилль Линдеманн сидит в кресле пилота частного лайнера и управляет штурвалом.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Rammstein приедут в Россию в рамках европейского тура в поддержку своего нового альбома, который вышел в мае этого года. На стадионе «Лужники» в Москве музыканты выступят в понедельник, 29 июля, а 2 августа концерт группы состояться на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

В мае 2019 года после десяти лет перерыва Rammstein выпустила новый альбом. В седьмую студийную пластинку группы вошло 11 композиций, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты составили рейтинг причин летних ДТП
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Молдавия сняла запрет на поездки министров и депутатов в Россию
Борис Джонсон потратит 120 миллионов долларов на рекламную кампанию по выходу из ЕС
На Украине планируют «коренным образом» реформировать СБУ
17 новых комплексов для патрулирования лесов появились в Чувашии
Россия вошла в ТОП-20 стран с доступным бензином
Синоптики прогнозируют температурный антирекорд в Москве
В Нигерии 65 человек погибли при атаке боевиков
Полицейские застрелили человека, устроившего стрельбу в Калифорнии
В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки
В США умерла самая умная в мире собака