Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета по пути в Москву

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-29T11:26:39+03:00

Немецкая метал-группа выступит в России в рамках своего европейского тура

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Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета по пути на концерт в Москву. Соответствующие видео музыкант выложил в своем Instagram.

На фото сделанного видео видно, как Тилль Линдеманн сидит в кресле пилота частного лайнера и управляет штурвалом.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Rammstein приедут в Россию в рамках европейского тура в поддержку своего нового альбома, который вышел в мае этого года. На стадионе «Лужники» в Москве музыканты выступят в понедельник, 29 июля, а 2 августа концерт группы состояться на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

В мае 2019 года после десяти лет перерыва Rammstein выпустила новый альбом. В седьмую студийную пластинку группы вошло 11 композиций, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU