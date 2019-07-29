В МИД РФ рассказали о эпизодических контактах с оппозицией Венесуэлы

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-29T12:25:54+03:00

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Москва не укрываются ни от каких контактов с самопровозглашенным временным главой Венесуэлы Хуаном Гуаидо, но это не постоянный диалог, а эпизодические беседы. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Считаем, что чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление», - передают РИА Новости слова дипломата, который отметил, что Москва контактирует с оппозицией «в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро».

Рябков пояснил, что такие контакты нацелены на обмен информацией и «это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодически (…) спорадические коммуникации, не более того».

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств.

ИСТОЧНИК KP.RU