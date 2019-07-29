Начальник полиции Днепровской области уволен из-за скандального видео

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-29T15:35:22+03:00

Ранее Зеленский заявил, что время безнаказанности для чиновников навсегда закончилось и потребовал отставки Глуховеря [видео]

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От занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области был освобождён Виталий Глуховеря. Исполняющим обязанности руководителя полиции региона назначен Артем Васицкого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом главы Национальной полиции Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым уволен с занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», - говорится в сообщении.

В прошлом году Глуховеря вызвал КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Спецподразделение доставило их на беседу к генералу. Правоохранительные органы сняли инцидент на видео, которое недавно появилось в социальной сети.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить генерала полиции со словами, что время безнаказанности для чиновников навсегда закончилось. После чего руководитель полиции Днепропетровска сам обратился с рапортом об увольнении к главе Нацполиции.

Согласно приказу министра внутренних дел в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование.

Зеленский поручил уволить генерала полиции после скандального видео .

ИСТОЧНИК KP.RU