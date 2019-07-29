Комиссия МАК начала расследование крушения самолета в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-29T16:37:36+03:00

На борту находились два человека, оба погибли Фото: скриншот с видео

В результате ЧП с легкомоторным Lake 250 Renegade в Серпуховском районе погибли два человека

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Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию, которая займется расследованием крушения частного легкомоторного гидросамолета Lake 250 Renegade в Серпуховском районе Московской области.

Сайт kp.ru писал, что ЧП произошло в субботу, 27 июля. Двухместный самолет вылетел с аэродрома Новинки в районе деревни Дракино и почти сразу после набора скорости рухнул в расположенный неподалеку водоем. Жертвами инцидента стали два человека - пилот и пассажир.

Предполагается, что Lake 250 Renegade мог задеть провода линии электропередачи при взлете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассматривается версия ошибки капитана воздушного судна.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщается на сайте МАК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722614" frameborder="0"></iframe> Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU