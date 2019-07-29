Глава МИД Украины заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-29T18:05:38+03:00

В сериале "Слуга народа" герой Зеленского подпрыгнул во время инаугурации, как обещал своему ученику Фото: кадр из фильма

По словам Климкина, для немецкого канцлера специально подготовили эпизоды сериала с Зеленским в главной роли

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Канцлер Германии Ангела Меркель смотрела сериал «Слуга народа», в котором главную роль играл президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

«Я вам могу открыть тайну: когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель её команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — цитирует «Укринформ» главу МИД Украины.

При этом Климкин не сообщил, какие эпизоды были были предоставлены главе немецкого кабмина, но отметил, что совместно с канцлером сериал смотрели еще несколько министров иностранных дел, а после просмотра делились впечатлениями.

Напомним, «Слуга народа» - юмористический сериал, в котором Зеленский играет школьного учителя истории Василия Голобородько, вступающего в должность главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU