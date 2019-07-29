2019-07-29T18:46:50+03:00
Политика

В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника

Речь идет об укреплении сотрудничества для последующего ответа на вызовы современности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса ГарсесПредседатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса ГарсесФото: ТАСС
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В Генеральной Ассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника в рамках поисков достойных ответов на вызовы современности. Такое заявление сделала председатель 73 сессии совещательного органа Мария Фернанда Эспиноса.

"Есть серьезная необходимость укрепления многосторонней системы, и ООН является основой этой системы и тех ценностей, которые нам необходимо защищать и укреплять", - сказала она на встрече с первым вице-спикером Государственной думы Александром Жуковым.

Речь идет об усилении международного сотрудничества и многосторонней системы в таких вопросах, как борьба с терроризмом, миграция, изменение климата и загрязнение океанов.

"И мы рассчитываем на Россию как на надежного союзника в этом деле", - цитирует РИА Новости Эспиносу.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти самой РФ сообщили о намерении укреплять сотрудничество с ООН. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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