2019-07-29T19:45:27+03:00
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии

Другой фигурант дела, Виталий Морусов, осужден на 5,5 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Олег Коршунов. Фото Сергей Куликов Интерпресс ТАССОлег Коршунов. Фото Сергей Куликов Интерпресс ТАСС
Изменить размер текста:

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве на сумму 263 миллиона рублей. Также заключенный должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

"Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья Алишер Ларин во время оглашения приговора в понедельник, 29 июля.

Другой фигурант дела, экс-глава ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН РФ Виталий Морусов был осужден на 5,5 лет колонии. Он также должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Коршунов был задержан 14 сентября 2017 года по обвинению в растрате средств при заключении госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания. Позже в его отношении возбудили еще два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа
Порошенко отказался от государственной охраны
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника
Туристка оказалась в центре бандитской перестрелки и погибла
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири
В Судане расстреляли мирных демонстрантов: погибли пять человек
Глава МИД Украины заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
Победители «Большого фестиваля футбола» собрались в Академии «Зенита»
В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком
В Грузии раскритиковали идею запусить международные рейсы из Абхазии
Помпео заявил, что третий саммит США-КНДР пока не планируется
Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов
«Панцирь» для Арктики: первые комплексы ПВО встали на дежурство на Северном флоте
США рассчитывают расширить диалог по стратегической стабильности с РФ
Супруг Инны Чуриковой рассказал, как готовится к выписке артистки
При стрельбе на съемках клипа в США погиб один человек
Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения
Трое сотрудников министерства Афганистана погибли при обрушении стены
Минобороны: США содержит в своих "по сути концентрационных лагерях" более 75 тысяч человек
Комиссия МАК начала расследование крушения самолета в Подмосковье
Постпред Зеленского заявил о необходимости санкций из-за Крымского моста
Генштаб России обвинил военные компании США в хищениях сирийской нефти
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ