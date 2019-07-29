Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве на сумму 263 миллиона рублей. Также заключенный должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.
"Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья Алишер Ларин во время оглашения приговора в понедельник, 29 июля.
Другой фигурант дела, экс-глава ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН РФ Виталий Морусов был осужден на 5,5 лет колонии. Он также должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Коршунов был задержан 14 сентября 2017 года по обвинению в растрате средств при заключении госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания. Позже в его отношении возбудили еще два уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU