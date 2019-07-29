Свыше 400 жителей Японии госпитализированы из-за аномальной жары

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-29T20:59:47+03:00

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Свыше 400 жителей Японии оказались в больницах с признаками теплого удара из-за аномально жаркой погоды. И это данные лишь за минувшие сутки.

Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, температура воздуха в отдельных регионах страны в понедельник, 29 июля, поднималась выше +35 градусов.

В Токио медицинская помощь понадобилась 121 человеку. Также много людей было госпитализировано в префектурах Аити - 94 пострадавших. А в Канагаве в больницу попали 49 местных жителей. Один из пострадавших - 74-летний мужчина - на настоящий момент находится в критическом состоянии, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что такая же аномальная жара установилась и в Европе. Столбики термометров в Бельгии, Германии, Франции и ряде других стран бьют все возможные рекорды. Местами температура поднимается выше +40 градусов. А все потому, что из Африки идет мощный субтропический циклон.

ИСТОЧНИК KP.RU