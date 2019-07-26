Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод
Кажется, погода сходит с ума. Причем, не только в России, но и в Европе! В Германии, Бельгии и Франции побиты все температурные рекорды – столбики термометров перевалили за отметку в +40 градусов. Даже восстановление Нотр-Дама пришлось отложить: старая каменная кладка сохнет и трескается, а это может привести к обрушению собора. Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов.
Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки. Уже в понедельник на улице будет всего 13 градусов тепла. Ночью и вовсе похолодает до +6 градусов. И это в июле!
При этом Якутия страдает от пожаров, в Сибири – дожди с градом, дальний Восток накрыло паводками. И даже на Черном море не скрыться от природных катаклизмов. В Сочи прошли настолько сильные ливни, что даже размыло часть федеральной трассы.
На все эти причуды погоды у синоптиков есть логичные объяснения. Жара в Европе – так это потому что из Африки идет мощный субтропический циклон. А в холодной погоде в Москве виноваты ультра-холодные воздушные массы с Северного полюса. Но что же заставляет воздушные потоки менять свои привычные маршруты?
- То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно – если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара, - рассказывает Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. - Но глобальные изменения климата действительно есть. По закону вращения Земли, у нас работает западно-восточный перенос, когда воздушные массы идут, например, с Тихого океана на Американский континент. Так вот, зональность этого переноса меняется, и если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням. И та жара и ливни, которые есть у нас сейчас – это как раз проявление меридианальных процессов.
По словам эксперта, изменения в том, как движутся воздушные массы, связаны со сменой климатических эпох. До этого мы жили в эпоху западно-восточного переноса, благодаря которому погода была более устойчивой. Такая эпоха длится 25-30 лет. А вот эпохи меридианальных процессов более короткие, но и климат при них более изменчивый.
- К сожалению, у нас нет данных, чтобы сказать, сколько времени продлится та или иная климатическая эпоха, - отмечает Татьяна Позднякова. – История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох – это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор – деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными. Поэтому как долго продлится эпоха меридианальных процессов, пока невозможно.
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ИСТОЧНИК KP.RU