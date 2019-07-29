В администрации Зеленского назвали способ "возвращения" Крыма

СЕГОДНЯ 21:58 2019-07-29T21:58:00+03:00

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"Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму" Антон Кориневич рассказал, что киевские власти придумали способ "возвращения" полуострова. Речь идет о создании международной площадки для переговоров по сложившейся ситуации.

"Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", - сказал политик в интервью "Сегодня.ua".

Он считает, что к обсуждению статуса российского полуострова стоит подключить представителей стран-участник "нормандского формата", Турцию и Соединенные Штаты. Это якобы позволит приблизиться к пересмотру принадлежности Крыма.

К слову, сам президент Украины обещал "вернуть" полуостров еще во время вступления в должность. Сайт kp.ru писал, что в России тогда рекомендовали Зеленскому сначала заняться своей страной.

ИСТОЧНИК KP.RU